Dormagener weiter unter Verdacht : Mordprozess beginnt im Juni

Die Polizei bei der Spurensuche nach dem Mord an dem Niederländer in Friesland. Archiv-Foto: LC/ARODI BUITENWERF. Foto: Leeuwarder Courant/Arodi Buitenwerf

Dormagener ist weiterhin ein Verdächtiger im Mordfall in Friesland.

Der Dormagener wurde verdächtigt, im Juli 2017 einen 37 Jahre alten Mann brutal erschlagen zu haben. Der 34-Jährige sollte dies in einer geplanten Gemeinschaftsaktion mit seiner Ex-Freundin getan haben, die mit dem Opfer verheiratet gewesen ist. Der Niederländer war nach dem Besuch eines Musikfestivals auf einer in der Nähe befindlichen Wiese tot aufgefunden worden. Im Dezember 2017 wurde die Ehefrau festgenommen. In ihrem Auto waren die gleichen blauen Farbpartikel gefunden worden wie am Kopf des Opfers. Die 34-Jährige bestreitet die Tat. Als Motiv wird eine Lebensversicherung in Höhe von 600.000 Euro angenommen. Zudem ließ der Staatsanwalt im vergangenen August die 55-jährige Mutter der deutschen Witwe verhaften. Aber beide wurden nicht einmal vor den Untersuchungsrichter gebracht, weil es nicht genug ernsthafte Beweise gegen sie gab. Mutter und der Dormagener bleiben allerdings weiter (formell) Verdächtige in diesem Mordfall.