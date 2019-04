Werbeanlagen in Dormagen : Irritation um Wahlplakat-Standort

Werbeanlagen in Dormagen

An der Kreuzung B 9 / Walhovener Straße stehen zwei Großplakate von SPD und CDU. Die „Wesselmänner“ außerhalb der Ortschaft müssen 20 Meter Abstand zur Fahrbahn einhalten – wie auch Werbebanner und Hinweise auf Veranstaltungen, die dort zuvor entfernt wurden. Foto: Carina Wernig

Rheinfeld Wo bis vor kurzem Werbebanner für Musikveranstaltungen an der Walhovener Straße hingen, stehen nun zwei große Wahlplakate. Die Verkehrskommission hatte die Banner moniert.

Es ist die Zeit der Wahlplakate, die nun vor der Europawahl am 26. Mai aufgehangen werden – wobei sie in Anzahl und Größe nicht mit denen vor den Kommunalwahlen zu vergleichen sind. Die Parteien dürfen aber nun nicht einfach ihre Werbeplakate anbringen, wo sie möchten. Zu den Regeln gehört, dass Verkehrsschilder tabu sind und alles andere, das die Sicherheit im Straßenverkehr gefährdet. So monierten Rommerskirchener zu Recht, dass ein AfD-Plakat über einem „Achtung Kinder“-Schild angebracht wurde. Bei solchen Verstößen greifen die Kommunen ein.