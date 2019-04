Neues Angebot in Dormagen : Erfolgreiche Premiere der Ostereiersuche in Horrem

Horrem Auf dem Dorfanger trafen sich auf Einladung der Initiative Horrem Familien. Für den Sommer sind Musikabende geplant.

Doch nicht nur den Kindern bereite der Nachmittag sichtlich Spaß, auch für die Eltern war gesorgt. Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft spendete diverse Blechkuchen, kalte Getränkte sorgten für die benötigte Abkühlung. Die Initiative Horrem hat es geschafft, einen netten vorösterlichen Nachmittag für Groß und Klein ins Leben zu rufen. Im Vorfeld wussten die Initiatoren nicht, wie die Aktion ankommen würde. Umso mehr freuten sie sich über die positive Resonanz: „Wir sind erfreut, dass so viele Besucher gekommen sind“, so Klein. Weitere Abende mit Musik sollen im Sommer folgen.

Das Konzept ist an die Ostereiersuche in Dormagen angelehnt. „Es ist eine sehr schöne Idee, die ich in unseren Stadtteil übertragen wollte“, sagt Fuchssteiner. Mit dem Dorfanger habe Horrem eine ideale Fläche dafür. Ermöglicht haben das Ganze die Bären-Apotheke sowie die Sparkasse in Horrem mit ihrer Spende von 500 bunten Ostereiern.