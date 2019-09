Große Schäden : Trockenheit – Stadt Voerde muss Bäume fällen

Auch im Wohnungswald hat der Hitzesommer seine Spuren hinterlassen. Foto: Heinz Schild

Voerde Extreme Hitze und Trockenheit der vergangenen beiden Jahre haben den Bäumen in Voerde arg zugesetzt. Die städtischen Baumkontrolleure haben jetzt eine erhöhte Totholzbildung im öffentlichen Grün ausgemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Manche Bäume seien so stark geschädigt, dass sie aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden müssen, teilt die Stadt mit. Ursache hierfür seien häufig Pilzerkrankungen, die teils die Baumkronen und auch die Standsicherheit der Bäume selbst erheblich gefährdeten. An diesen Standorten seien in der Pflanzzeit Ersatzpflanzungen geplant, sofern dies möglich ist.

Aktuell seien Baumpflegemaßnahmen an der Alten Hünxer Straße notwendig. Diese müssten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, losgelöst von dem beabsichtigten Straßenbauvorhaben, durchgeführt werden.

Die Trockenheit konnte den Jungbäumen der zuletzt durch die Stadt durchgeführten Pflanzaktion nichts anhaben. Dank ausreichender Bewässerung durch den Baubetrieb und die Freiwillige Feuerwehr Voerde habe man die Bäume erhalten können. Auch an Schulen und Kindergärten waren die städtischen Gärtner aktiv. So wurden Wiesen gemäht, Sträucher zurückgeschnitten und Pflegemaßnahmen an Bäumen durchgeführt. Befestigte Bodenflächen wurden mit einem Unimog sowie einer Kleinkehrmaschine gereinigt und von Grünbewuchs befreit.

Abgestorbene Äste wurden beseitigt. Was nun noch ansteht, ist die Fällung von vier trockenen Bäumen auf dem Gelände der Grundschule Möllen. Diese Arbeiten will die Stadt an einem Samstag erledigen, um Beeinträchtigungen im Schulbetrieb zu vermeiden.