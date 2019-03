Bilanz der Stadt Neuss: Schwere Sturmschäden an städtischen Bäumen

Neuss Nach zwei stürmischen Wochen hat das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima in Neuss jetzt eine erste Schadensbilanz gezogen. Während Sturmtief „Bennet“ über Karneval vor allem die Jecken getroffen hatte, ist es durch die Sturmtiefs „Eberhard“ und „Franz“ auch zu teils schweren Schäden an städtischen Bäumen gekommen.

Betroffen waren dabei auch eine mächtige Kastanie im Stadtgarten und ein mehrstämmiger Silberahorn an der Lützowstraße, die durch „Eberhard“ umgestürzt sind. Aufgrund ihrer Größe konnten diese nur durch externe Fachfirmen beseitigt werden. Die Mitarbeiter des Außendienstes mussten – auch zum Teil mit Unterstützung der Feuerwehr – in insgesamt 55 Fällen tätig werden, um umgefallene Bäume aus dem Weg zu räumen oder um geschädigte Bäume zu sichern.

Die Verwaltung bittet um Verständnis, dass die Beseitigung der Schäden und die Sicherung beschädigter Bäume in der vergangenen Woche oberste Priorität hatte, so dass dafür andere Aufgaben von den Mitarbeitern zunächst zurückgestellt werden mussten. Auch in den kommenden Tagen legen die städtischen Baumkontrolleure besonderes Augenmerk auf mögliche Sturmschäden an Bäumen.