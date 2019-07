Hitzefolgen im Knechtstedener Wald : Bäume kämpfen gegen die Trockenheit

Revierförster Theo Peters zeichnet für eigens angelegte Tümpel, die Amphibien, Reptilien und Insekten mit Wasser versorgen sollen, mitverantwortlich. Foto: Moritz Peters

Dormagen Hitze hat Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt im Knechtstedener Wald.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Moritz Peters

In ganz Nordrhein-Westfalen ist es derzeit so heiß wie noch nie. Am Donnerstag wurde in Köln-Stammheim mit 40,8°C die heißeste Temperatur in NRW seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Auch der deutsche Rekord von 40,3°C aus Kitzingen vom Juli 2015 wurde überboten. Erstmals, so schreibt es die Wissenschaftszeitschrift spektrum, könnte es im Raum Köln drei Tage am Stück heißer als 40°C werden.

Was für uns Menschen zum Großteil schon nicht besonders angenehm ist, stellt die Tiere und Pflanzen im Knechtstedener Wald vor noch ganz weitere Herausforderungen.

Vor allem die Bäume haben mit der Trockenheit zu kämpfen. Revierförster Theo Peters berichtet von Baumsterben und frühzeitigem Laubabfall. Jedoch resultiert das derzeitige Absterben der Bäume nicht aus der momentanen Hitze, sondern aus der Hitze vom Vorjahr. „Bei den Bäumen merkt man die Hitzeschäden immer erst im nächsten Jahr“, sagt Peters. Fängt ein Baum an, abzusterben, so lässt sich dagegen auch nichts mehr tun. „Dann müsste man schon im Frühjahr anfangen zu bewässern“, so Peters. Allerdings ist es ohnehin nicht so schlimm, wenn mal ein Baum abstirbt. Peters: „Aufgrund der hohen Baumvielfalt, die wir seit 50 Jahren aufbauen, haben wir genügend Baumarten als Ersatz. Die jungen Bäume warten nur darauf, dass ein Platz frei wird und sie nachwachsen können. Unser Wald könnte sich von selbst immer wieder regenerieren.“

Die Gefahr eines Waldbrandes besteht laut Theo Peters nicht. „Solange die Blätter grün sind, gibt es keine Waldbrandgefahr.“

Die Tiere im Knechtstedener Wald, also Rehe, Wildschweine, Dachse, Füchse, Hasen, Kaninchen oder auch Vögel, stellen tagsüber bei der Hitze ihre Aktivitäten einfach weitgehend ein. „Sie gehen in den Sparmodus über, um ihre Energieressourcen nicht frühzeitig aufzubrauchen. Ihre Aktivitäten verlegen sie dann dahin, wo es kühler ist, nämlich in die Nacht“, sagt Peters.

Dass Wildtiere durch die Hitze sterben, sei nicht zu erwarten. „Die Hitze ist natürlich ein großer Stressfaktor für die Tiere, aber genug zu fressen und zu trinken haben sie. Die Rehe nehmen Flüssigkeit eh fast nur mit dem Tau auf der Nahrung auf. Für alle anderen sorgen der Norfbach und der Knechtstedener Graben mit Trinkwasser. Wenn die Tiere ihre Ruhe haben und nicht gestört oder aufgescheucht werden, so kommen sie wunderbar zurecht.“