Unsere Woche : Radler auf dem Fußweg: Es gäbe Lösungen– Hauptsache keine Polizei

Meinung Auf einem Stück der Averbruchstraße in Dinslaken fahren regelmäßig Radler auf dem Gehweg. Die Stadtverwaltung sieht Möglichkeit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen; eine passende Beschilderung für den speziellen Fall sehe der Verkehrszeichenkatalog nicht vor.

Bei letzterem liegt die Stadt wahrscheinlich richtig. Dass es dort zu blutigen Zusammenstößen zwischen Passanten und Radlern gekommen sein sollte, wäre neu. Und eigentlich ist nicht davon auszugehen, dass die Anwohner für gewöhnlich blindlings und ohne nach rechts und links zu schauen aus ihren Gartentoren stürmen, um dann auf dem Gehweg von wild heranrasenden Pedalrowdies erfasst zu werden. Also: So richtig schlimm dramatisch ist die Lage da nicht.

Richtig ist aber auch, dass die Verkehrsführung an dieser Stelle unübersichtlich ist. Die ganze Averbruchstraße entlang gibt es für die Radler meist asphaltierte Streifen neben einem schmaleren, gepflasterten Bereich für Fußgänger. An der Ecke Rosenstraße geht der Weg in der insgesamt gleichen Breite weiter, nur durchgängig gepflastert. Er soll dann also ein reiner Fußweg sein. Einen weiteren Hinweis auf die Änderung gibt es nicht. Man kann Radlern nicht vorwerfen, wenn sie das nicht richtig deuten. Rein intuitiv macht da niemand einen Schlenker, um auf die Straße zu kommen.