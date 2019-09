Von besonderem touristischen Wert : Lohberger Halde als Ausflugsziel vorm Verkauf

Durchaus beeindruckend: eine Halde in Lohberg. Foto: Kazur, Jörg (jok)

Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat ein Auge auf 23 Halden geworfen, unter anderem die in Lohberg. Der Verband verhandelt derzeit mit der RAG Aktiengesellschaft um die Grundstücke.

Er hat prüfen lassen, ob und wie diese Standorte für Tourismus, Freizeit und Erholung genutzt werden könnten. Dabei kam heraus, dass neun Bergehalden für den Ausbau touristischer Angebote geeignet seien. Zu diesen touristisch bedeutsamen Standorten zählen die Halden „Kohlenhuck“ in Moers sowie „Lohberg Nord“ in Dinslaken. Die Lohberger Anlage käme zudem als Schauplatz für die Internationalen Gartenausstellung „IGA Metropole Ruhr 2027“ in Betracht.