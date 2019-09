Betreiber mit Gastronomiekonzept : Lohberg bekommt Johannestreff

Dinslaken Für neuen Kiosk, der auf dem Marktplatz gebaut werden soll, wird Betreiber gesucht.

Die Planungen stehen. Auf dem Johannesplatz in Lohberg soll ein neuer Kiosk als Ersatz für den bestehenden gebaut werden, das ist bereits vom Bauausschuss im Juli des vergangenen Jahres beschlossen worden. Für den neuen Kiosk, der den Namen „Johannestreff“ tragen soll, wird ein Pächter gesucht. Ausgewählt werden soll er in einem offenen Bieterverfahren. Erwartet wird von dem künftigen Kioskbetreiber, dass er ein überzeugendes Gastronomiekonzept vorlegt.

Die Stadt Dinslaken beabsichtigt, mit dem geplanten Neubau den Lohberger Marktplatz als städtebauliche Mitte zu erhalten und zu stärken. Das Kiosksortiment wird als ergänzendes Warenangebot zum Wochenmarkt gesehen, die Gastronomie (mit Außenbereich) soll dazu einladen, an dem neu geschaffenen Treffpunkt zu verweilen, was zu einer weiteren Belebung des Johannesplatz führen soll.

Im Jahre 2017 wurde ein Architekt damit beauftragt zu untersuchen, wie das bestehende Gebäude, das im südlichen Bereich des Johannesplatzes liegt, modernisiert werden kann, um dort neben dem Kiosk auch eine Gastronomie mit Außenbetrieb zu ermöglichen. Dabei stellte sich heraus, dass aus denkmalschutzrechtlichen Gründen in dem bestehenden Gebäude, in dem sich auch eine Trafostation der Stadtwerke Dinslaken sowie öffentliche Toiletten befinden, die angestrebten Nutzungen nicht realisierbar sind. „Ein Abbruch des Gebäudes und die Errichtung eines funktionalen und zukunftsorientierten Neubaus als Ersatz ist ebenfalls nicht zulässig“, wie die Verwaltung in ihrer Vorlage für den Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung berichtet. Das Gremium wird sich in seiner Sitzung am Dienstag, 18. September, mit der Kiosk-Thematik befassen.