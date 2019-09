Hubschraubereinsatz in Dinslaken : Reiterin bei Unfall unter Pferd begraben

Hubschraubereinsatz in Dinslaken

Dinslaken Eine Frau ist in Dinslaken bei einem unglücklichen Sturz mit ihrem Pferd verletzt worden. Sie wurde beim Springreit-Training unter dem Tier begraben.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf einem Reiterhof am Rotbachsee, wie die Dinslakener Feuerwehr meldete. Das Pferd sei während des Springreit-Trainings „gestiegen“, schildert der Pächter des Hofs, der selbst Augenzeuge des Geschehens war. Das heißt, es erhob sich auf die Hinterbeine und stellte sich senkrecht auf, dann kippte es rückwärts und begrub die 24-jährige Reiterin halb unter sich.

Das Pferd hatte sich vermutlich erschreckt, wobei unklar ist, wovor – die Umstehenden konnten keinen Anlass erkennen, so der Zeuge. Anwesende riefen sofort Rettungskräfte, und die Notärztin veranlasste, dass die Frau per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde.

Laut Feuerwehr transportierte man sie zu einer Spezialklinik in Duisburg. Dabei wurde zunächst angenommen, die 24-Jährige sei schwer verletzt. Das sei aber wohl eher eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, so der Pächter des Reiterhofs: Man habe nicht ausschließen können, dass innere Verletzungen vorlagen. „So ein Pferd wiegt immerhin seine 600 Kilo“, sagt er. Am Donnerstag gehe es der 24-Jährigen den Umständen entsprechend wieder gut; man hoffte, dass sie noch im Laufe des Tages wieder nach Hause kommen könne.