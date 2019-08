Bäume und Pflanzen leiden : Der schwierige Kampf gegen die Trockenheit

Die Straßenbäume in der Stadt verdursten regelrecht. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Den Bäumen und Pflanzen in Duisburg geht es angesichts der andauernden Hitze und Trockenheit nicht gut. Die Wirtschaftsbetriebe reagieren auf die extremen Witterungsbedingungen und sind im Dauereinsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Luhrenberg

Die Duisburger Wirtschaftsbetriebe (WBD) haben in diesen Zeiten viel zu tun. Die Pflanzen und Bäume im Stadtgebiet leiden unter der extremen Hitze und Trockenheit mit Temperaturen teilweise bis über 40 Grad. Über 180 Mitarbeiter sind in Parks, Botanischen Gärten und an Grünflächen im Einsatz, um sie zu schützen und zu pflegen.



Zustand Den Pflanzen und Bäumen in Duisburgs Parks und Botanischen Gärten geht es insgesamt nicht gut. Sie haben große Probleme mit der Hitze und der anhaltenden Trockenheit, berichtet Silke Kersken, Sprecherin der Wirtschaftsbetriebe. „Die Bäume und Pflanzen sind wegen der Hitze und Trockenheit sehr gestresst“, sagt sie. „Sie zeigen das, in dem sie ihre Blätter zusammenrollen und somit welk erscheinen und vereinzelt werfen Bäume ihre Blätter ab, um sich zu schützen.“ Das Wetter bleibt nicht ohne Folgen für die Bäume und Pflanzen: Einige Bäume in Grünanlagen hatten den vergangenen Sommer bereits nicht überlebt, weil sie nicht genügend Feuchtigkeit aufnehmen konnten. Dann trocknen Äste und andere Teile der Pflanze aus oder Blätter verwelken.

Info Duisburg – eine grüne Stadt Grünanlagen In Duisburg gibt es 488 Grünanlagen mit einer Gesamtfläche von 665 Hektar. Botanische Gärten Neben den klassischen Grünanlagen gibt es zwei Botanische Gärten – in Hamborn und Duissern. Dort ist der Pflegestandard höher und es werden höherwertigere Pflanzen gesetzt. In beiden Anlagen befinden sich seltene Baum- und Straucharten wie Lavendel, Japanische Kaisereiche, Zitruspflanzen und Riesenmammutbaum.

Das extreme Wetter und die zwei ähnlich heißen und trockenen Sommer hintereinander setzt auch den rund 50.000 Straßenbäume in Duisburg besonders zu. Der Grund: Die Wasserspeicher der Bäume konnten bis zum Frühjahr nicht komplett aufgefüllt werden.

Der Naturschutzbund BUND spricht indes angesichts des ausbleibenden Regens vor einem „Waldsterben 2.0“, weil die Bäume im Duisburger Stadtwald arg unter der Trockenheit leiden. Auch die Interessengemeinschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) warnt vor Waldschäden in Duisburg und Umgebung. Die IG BAU sieht vor allem den Nadelbaumbestand bedroht. Gerade heimische Fichten leiden laut der Interessengemeinschaft unter der anhaltenden Dürre. „Der heimische Wald bekommt den Klimawandel längst zu spüren. Bei Fichten, Kiefern und Tannen geht es langfristig ums Überleben“, sagt Karina Pfau, Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft.



Befall Bei den derzeitigen Witterungsbedingungen sind Bäume und Pflanzen anfälliger für Pilze und Insektenbefall. Die Bäume im Wald sind Schädlingen wie dem Borkenkäfer fast schutzlos ausgeliefert. Wegen der Wärme hält sich der Borkenkäfer derzeit etwa vier Generationen lang - statt wie sonst nur zwei. Nach Beobachtung der IG BAU Duisburg-Niederrhein sind mittlerweile sogar junge Bäume vom Borkenkäfer betroffen, obwohl der Schädling sonst überwiegend ältere Bäume mit dicker Rinde befällt.

Auch der Eichenprozessionsspinner, der sich vor allem in Trockenzeiten rasant vermehrt, ist nach Angaben der WBD weiter ein Problem in Duisburg. In diesem Jahr hätte der Befall witterungsbedingt ein wenig zugenommen. Die WBD sind schon seit Monaten im Einsatz, um die Raupen zu bekämpfen „Wir haben bereits im Mai prophylaktisch ein Biozid in bestimmten Bereichen an Eichen gespritzt und neue Nester wurden durch Schädlingsbekämpfer abgesammelt“, berichtet Kersken. Anfang Mai setzen die WBD zudem einen Hubschrauber mit Sprühgerät ein, um die Bäume am Waldfriedhof aus der Luft vom Schädling zu befreien.