Würdigung des Voerders Wolfgang Voß : Um Integration verdient gemacht

Voerde Wolfgang Voß gab Flüchtlingen Sprachunterricht. Zudem engagiert er sich in dem Projekt „Mentor – Die Leselernhelfer Niederrhein“. Sabine Weiss (MdB) würdigte jetzt das Engagement des ehemaligen Lehrers.

Die Wahl der heimischen Abgeordneten Weiss fiel auf Wolfgang Voß. Der pensionierte Lehrer hat zahlreichen Flüchtlingen die deutsche Sprache und Kultur beigebracht – in unzähligen Unterrichtstunden. „Ich habe mich umgehört, welcher Helfer oder welche Helferin wohl am ehesten beispielhaft für alle anderen bei der Aktion geehrt und herausgestellt werden könnte. Der Name Voß fiel immer wieder“, sagte Weiss. „Mein Dank richtet sich auch an alle anderen ehrenamtlichen Helfer. Ich bewundere ihren Einsatz.“ In keinem Land der Welt gebe es so viele Ehrenamtler wie in Deutschland. Das mache sie froh und stolz, betonte die CDU-Politikerin. „Sie gehören zu den wichtigsten Stützen der Gesellschaft.“