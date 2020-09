Eine Klasse in Quarantäne, drei im Distanzunterricht : Corona-Diagnosen bei vier weiteren Lehrkräften an Pankok-Grundschule

Hünxe Schwierige Corona-Situation für Familien und Kollegium der Otto-Pankok-Grundschule in Drevenack: Vier weitere Lehrkräfte und ein Kind wurden positiv aufs Coronavirus getestet. Von sechs Klassen sind nun drei im Distanzunterricht.

An der Otto-Pankok-Grundschule in Hünxe-Drevenack sind vier weitere Lehrkräfte und ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zuvor war bereits eine Lehrkraft positiv getestet worden, und die vier Mitglieder des Kollegiums waren als enge Kontaktpersonen schon seit der vergangenen Woche in Quarantäne.

Die Schule und die Eltern müssen also derzeit mit einer schwierigen Lage zurechtkommen. „Dadurch, dass die Lehrkräfte in Quarantäne waren, wurden schon in der letzten Woche zwei Klassen im Distanzunterricht unterrichtet - einfach aus organisatorischen Gründen“, erklärt Klaus Stratenwerth von der Gemeinde Hünxe. „Es war auch schon am Freitag klar, dass ab dieser Woche nur noch drei Klassen in der Schule beschult werden können, weil nur noch drei Lehrerinnen da sind.“