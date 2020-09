An der St.-Vincentius-Kirche Dinslaken : Figurengruppe wird abmontiert

Die Kreuzigungsgruppe an der Kirche St. Vincentius wird abmontiert. Das Ganze dauert mehrere Tage. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Eine Figur ist am Dienstag schon weg, eine liegt am Boden, eine hat noch ihren alten Platz an der Kirchenmauer: Die Kreuzigungsgruppe an der St.-Vincentius-Kirche wird in diesen Tagen abmontiert. Die Kirche wird derzeit von außen aufwendig renoviert.

Das Gotteshaus in der Dinslakener Innenstadt erhält unter anderem ein neues Dach, und auch Teile der Fassade werden erneuert. Deshalb wird die Kreuzigungsgruppe abgenommen und eingelagert. Dies geschieht, damit sie während der Renovierungsarbeiten keinen Schaden nimmt. Ob sie später wieder an die gleiche Stelle zurückkehrt, wird noch geklärt. Das Original ist am Kreisverkehr in der Nähe zu finden. Text szf/P.N. / Foto: szf

(szf/P.N.)