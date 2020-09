Corona-Pandemie : Lediglich zwei Neuinfektionen im Kreis Wesel

Kreis Wesel Die Corona-Zahlen im Kreis Wesel sind am Dienstag nur minimal angestiegen, sie kletterten um zwei auf nunmehr 1327 Fälle. Neuinfektionen gab es nur in Dinslaken. Dort hatte es übers Wochenende alleine 15 neue Fälle gegeben.

Die Anzahl der bestätigten Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Wesel hat, Stand Dienstag, 22. September, 12 Uhr, nur einen kleinen Sprung nach oben gemacht. Insgesamt wurden zwei neue Infektionen in Dinslaken gemeldet.

Über den gesamten Zeitraum der Pandemie kommt der Kreis Wesel nun auf 1327 bestätigte Diagnosen. Am Montag waren es noch 1325 Fälle gewesen. Von allen Betroffenen gelten heute 1142 Menschen als wieder genesen, 30 Menschen sind an oder mit der Infektion gestorben.

Somit gibt es jetzt kreisweit 145 aktive Fälle; also Menschen, die sich wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Quarantäne befinden. Am Montag waren es noch 156 Personen.