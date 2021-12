Langenfelder Sternsinger-Aktion : In den Kirchen gibt es den „Segen to go“ für Gläubige

In den Kirchen gibt es den „Segen to go“ für Gläubige

Die Sternsinger-Aktion findet in den Langenfelder Kirchen statt. Es gibt eine Segen to go. Foto: Ekkehart Malz

Langenfeld Auch in diesem Jahr sind die Sternsinger unterwegs. In der Pandemie sei es allerdings nicht möglich, von Haus zu Haus zu ziehen, schränkt Susanne Höger, Sprecherin von St. Josef und St. Martin, ein.

(og) Stattdessen sind am 8. und 9. Janaur zwischen 10 und 14 Uhr alle Kirchorte in Langenfeld geöffnet. Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“, sind die Sternsinger und ihre ehrenamtlichen Helfer dort aktiv und wer möchte bekommt den Dreikönigssegen als „Segen to go“ und kann eine Spende abgeben. Neben dem Segensaufkleber gibt es den Spendenhinweis im Segenstütchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Spenden bekommen Kinder in benachteiligten Ländern. Mit der Sternsinger-Aktion möchte die Gemeinde die Kinder unterstützen. In einzelnen Ortsteilen wird die Segenstüte auch direkt in die Briefkästen geworfen.