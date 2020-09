Ermittler gehen nun von einer natürlichen Todesursache der Dinslakenerin aus : Doch kein Mord in Hiesfeld - Ursula Lübeck wurde offenbar nicht getötet

Der Dohlenweg in Hiesfeld. In ihrer Wohnung an dieser Straße wurde die Seniorin tot gefunden, man ging von einem Verbrechen aus. Foto: Zehrfeld

Hiesfeld Über Monate haben Polizei und Staatsanwaltschaft intensiv ermittelt, um herauszufinden, wer die 78-jährige Ursula Lübeck aus Hiesfeld getötet haben sollte. Jetzt die Kehrtwende: Nach neuen Bewertungen gehen die Ermittler nicht mehr von einem Verbrechen aus.

Die Seniorin wurde am 19. März 2020 tot im Bett in ihrer Wohnung am Dohlenweg in Hiesfeld aufgefunden. Eine Obduktion ergab, dass sie erstickt war. „Unter anderem ließen punktförmige Blutungen in den Augenbindehäuten auf ein mögliches Gewaltverbrechen schließen“, erläutern Polizei und Staatsanwaltschaft nun in einer gemeinsamen Erklärung.