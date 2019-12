Schon im Kindergarten beginnen : SPD: Bewusstsein für Klimaschutz stärken

Das begrünte Dach eines Wartehäuschens – ein Beispiel für Klimaschutz aus Utrecht in den Niederlanden. Foto: dpa/Barbra Verbij

Dinslaken Die Folgen der Erderwärmung sind nicht zu übersehen: Hitzeperioden, das ausgetrocknete Rotbach-Bett, aufgrund der Dürre abgestorbene Bäume und Büsche. Die Sozialdemokraten setzen auf eine Sensibilisierung für den Klimaschutz.

Die Auswirkungen der Erderwärmung sind bereits in Dinslaken zu sehen und werden auch künftig zu spüren sein. Obwohl in den vergangenen Jahren etliche Entscheidungen getroffen worden sind, die Dinslaken im Bereich des Klimaschutzes voran gebracht haben, muss nach Ansicht der sozialdemokratischen Ratsfraktion auf diesem Gebiet noch mehr geschehen. Als Ergebnis des Prozesses der „Global nachhaltigen Kommune“ hat der Stadtrat beispielsweise die Umsetzung einer kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, die mit verschiedenen Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes verbunden ist. „Aus Sicht der Fraktion der SPD Dinslaken sind diese Maßnahmen und Aktivitäten ein wichtiger Beitrag, der allerdings erst durch ein klimabewusstes Denken und Handeln der Gesellschaft volle Wirkung entfalten kann“, stellt SPD-Fraktionsvorsitzender Jürgen Buchmann fest. Nach Überzeugung der Sozialdemokraten sollte Klimaschutz „sozialverträglich und aus einem inneren Antrieb“ heraus gestaltet werden. In einem Antrag, der an Bürgermeister Michael Heidinger geschickt worden ist, fordert die SPD-Fraktion eine Sensibilisierung von jung und alt für den Klimaschutz. Der Stadtrat soll sich mit dieser Thematik befassen.

Nach Vorstellung der SPD soll die Sensibilisierung für den Klimaschutz bereits im Kindergarten beginnen. Gedacht wird daran, dass in städtischen Kindertageseinrichtungen Kooperationen mit nahe gelegenen Kleingartenanlagen durch die Verwaltung unterstützt und gefördert werden. In den Schulen könnten Energiesparprojekte wie „fifty-fifty“ oder die Anlage und Pflege von Schulgärten zur Sensibilisierung beitragen. Zudem soll die Verwaltung prüfen, ob Flächen für Projekte im Bereich „Urban Gardening“ (Gartenbau in der Stadt) zur Verfügung gestellt werden können. Auch wird die Erarbeitung eines Konzeptes für eine Radnacht angeregt, die im zweiten Quartal 2020 stattfinden soll.

Info Global nachhaltige Kommune in NRW Modellprojekt Dinslaken beteiligte sich an dem Modellprojekt „Global nachhaltige Kommune in NRW“, an dessen Abschluss die Nachhaltigkeitsstrategie stand. Diese wurde in einer rund 100 Seiten starken Broschüre im Mai 2018 veröffentlicht und im Detail erläutert.

In der Klimaschutz-Thematik, so die SPD, gehen die Ansichten in Teilen der Bevölkerung extrem auseinander. Da gebe es Klimaaktivisten und diejenigen, die dem Thema ablehnend gegenüberstehen. Damit die Klimaschutz-Aktivitäten von den Bürgern mitgetragen werden, ist es nach Überzeugung der Sozialdemokraten erforderlich, dass Entscheidungen nachvollziehbar sind und die Lebensrealität der Betroffenen berücksichtigt wird. Es müsse auch in diesem Bereich ein Gefühl der Gemeinschaft geben. Gefordert wird ein Ende des „Wir gegen Die“. So könne Akzeptanz geschaffen werden und eine Bereitschaft zum Handeln entstehen.

Damit die Bürger aus freien Stücken beim Klimaschutz mitmachen, setzt die SPD-Fraktion auf Aufklärung ohne den erhobenen Zeigefinger“ und auf ein Gefühl von Gemeinschaft. So könnten nach Überzeugung der Sozialdemokraten gemeinschaftlich Nutzgärten im öffentlichen Raum angelegt und gemeinsam bewirtschaftet werden, Dadurch ließen sich Brachflächen beleben und könnten ökologisch sinnvoll genutzt werden. Zudem sind die Sozialdemokraten überzeugt, dass sich durch neuen Konzepte in städtischen Kindergärten und Schulen bei den nachfolgenden Generationen ein starkes Bewusstsein für den Klimaschutz geschaffen werden kann. Deshalb sollten erprobte und bewährte Projekte wie „fifty-fifty“ neu aufgelegt und Vorhaben wie Schulgärten neu gedacht werden. Beispielsweise ließen sich dieses Gärten auch bei begrenztem Platzangebot durch Hochbeete selbst auf befestigten Flächen realisieren.