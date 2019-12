Gitarre und Gesang : Besinnliches Jazzkonzert mit einem charmanten Duo

Passend zur besinnlichen Jahreszeit gibt es beim letzten Konzert der Jazzinitiative in diesem Jahr einen eher kammermusikalischen Musikgenuss. Zu Gast im Ledigenheim Lohberg ist am Sonntag, 8. Dezember, ab 18 Uhr das Duo Peter Autschbach und Samira Saygili.

Samira Saygili trifft mit jedem ihrer gefühlvollen und ausdrucksstarken Töne ins Schwarze. Wenn sie Chaplins „Smile” singt, zaubert sie den Menschen mit ihrer warmen und kraftvollen Stimme ein Lächeln ins Gesicht. Sie studierte Gesang in Maastricht und Musikpsychologie in Sheffield. Die beiden stellen in ihrem Programm „Sweeter Than Honey“ ihr gleichnamiges Album vor. Das Publikum erwartet ein musikalischer Dialog der Extraklasse, bei dem Gitarre und Gesang zu einer Einheit verschmelzen, die ihresgleichen sucht.