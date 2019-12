Dinslaken : Lions-Adventskalender: Türchen 3

Dinslaken Gutes tun und gewinnen. Der Erlös geht an das Friedensdorf.

Kindern, denen in ihrer krisengeschüttelten Heimat gesundheitlich nicht geholfen werden kann, ermöglicht die medizinische Einzelfallhilfe des Friedensdorfes eine Behandlung in Deutschland. Um sich in der ersten Zeit in dem fremden Land verständigen zu können, lernen die kleinen Patienten noch vor Abflug eine einfache Zeichensprache. So bedeutet der „Daumen nach oben“ nicht, dass alles okay ist, sondern „Ich muss Pipi!“