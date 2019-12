Neu in der Stadtbibliothek Dinslaken : Gala Dalí – Geliebte und Muse

Neu in der Stadtbibliothek Dinslaken

Die bekannte Schriftstellerin Unda Hörner hat in den vergangenen Jahren vor allem viel gelesene biographische Romane veröffentlicht, zum Beispiel über Kurt Tucholsky oder über eine Liebesbeziehung Franz Kafkas.

Ihr neuer Roman „Gala Dalí. Am Horizont der Meere“ erzählt die Lebensgeschichte einer russischen Kaufmannstochter, die zur Geliebten und Muse zweier bedeutender surrealistischer Künstler wurde: Max Ernsts und Salvador Dalís.

In den Jahren danach wird Gala über ihren Mann mehr und mehr hineingezogen in die Pariser Künstler-Bohème der Dadaisten und Surrealisten, wird zur Muse und Geliebten von Max Ernst und führt mit ihrem Mann und ihm eine skandalöse Ménage à trois. 1929 lernt sie den jungen, schüchternen katalanischen Maler Salvador Dalí kennen. Sie erkennt sein Genie und entschließt sich an seiner Seite zu bleiben: als Geliebte, Muse, Ehefrau und Managerin seiner Karriere zum populärsten Maler des Surrealismus.