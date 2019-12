Am Montagmorgen

Zu löschen gab es für die Feuerwehr an der Gesamtschule nichts. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Dinslaken Geräumt wurde am Montagmorgen die Dinslakener Gesamtschule.

Brandalarm in der Ernst-Barlach-Gesamtschule: Die Feuerwehr rückte am Montagmorgen zur Scharnhorststraße aus, weil die schulinterne Anlage ein Feuer in einem Unterrichtsraum gemeldet hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Schule bereits geräumt. Zu löschen gab es für die Einsatzkräfte allerdings nichts: Fehlalarm. Der Unterricht konnte fortgesetzt werden.