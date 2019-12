Im Burgtheater : Max Mutzke beim Fantastival 2020 in Dinslaken

Max Mutzke beim Fantastival 2020 in Dinslaken

Max Mutzke war vor zwei Jahren beim Jazzfestival in Viersen zu Gast. Im nächsten Jahr kommt er zum Fantastival nach Dinslaken. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Dinslaken Am 24. Juli spielt Max Mutzke beim Fantastival im Dinslakener Burgtheater.

Max Mutzke hat sich in der deutschen Musiklandschaft als einer der besten Sänger etabliert. Zuletzt gewann der durch eine Castingshow von Stefan Raab sowie die Teilnahme am Eurovision Songcontest bekannt gewordene Sänger die TV-Gesang- und Kostümshow „The Masked Singer“. Er gilt als vielseitig, mal tritt er mit einem Streichquartett auf. Ein anderes Mal lässt er sich von verschiedenen renommierten Big Bands begleiten oder ist „special guest“ bei beim Saxophonisten Klaus Doldinger. Darüber hinaus kümmert er sich auch um die Kleinsten. 2012 wirkte er bei Peter Maffays Musical „Tabaluga“ mit, was sich 2016 wiederholte.