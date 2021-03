Evangelischer Kirchenkreis und Eine Welt Gruppe Dinslaken : Pfarrer aus Dinslaken moderiert Videokonferenz: Die Situation der Flüchtlinge in Bosnien

Dinslaken Immer wieder kommt es nach Aussage des Evangelischen Kirchenkreises zu illegalen Zurückweisungen von Geflüchteten, die versuchen, in die EU nach Kroatien zu gelangen. 16.000 illegale Pushbacks in 2020, darunter 800 Fälle von Kindern, habe das Danish Refugee Council dokumentiert.

Der Evangelische Kirchenkreis Dinslaken, die Eine Welt Gruppe und der Förderverein Kultur und Evangelische Kirche setzen ihre Reihe „EU – Flüchtlingspolitik – Unterlassene Hilfeleistung“ fort. Diesmal ist die Situation im bosnisch/kroatischen Grenzgebiet im Kanton Bihac in der Nähe von Lipa das Thema einer Videokonferenz, die am Mittwoch, 31. März, Beginn 19 Uhr, stattfinden wird.

Die Menschen lebten im bosnischen Grenzgebiet unter katastrophalen Bedingungen, seien Wind und Wetter ungeschützt ausgesetzt. Im Dezember vergangenen Jahres habe die Internationale Organisation für Migration (IOM) das Aufnahmelager Lipa räumen lässen, da es dort weder Wasser noch Strom gegeben habe. Rund 1300 Flüchtlinge seien davon betroffen und ohne Unterkunft gewesen.

Der Kölner Spendenkonvoi hat, so der Evangelische KIrchenkreis in einer Pressemitteilung, einen Brief an Bundesinnenminister Seehofer gerichtet mit der Forderung der Evakuierung des Lagers Lipa und Aufnahme der Geflüchteten von dort in die EU.