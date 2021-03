Buschwerk entfernt, Boden geschädigt : Unerlaubte Rodung: Thyssenkrupp soll aufforsten

Bei den Arbeiten an der Deponie hat Thyysenkrupp Steel unerlaubt städtisches Gelände genutzt. Foto: Thyssen-Krupp Steel Europe

Dinslaken CDU und Grüne fordern,dass das Unternehmen den Flurschaden an der Deponie Wehofen behebt und gerügt wird. Laut der Stadtverwaltung war der eingesetzten Firma wohl nicht klar, dass es sich um städischen Boden handelte.

Die CDU will, dass die Stadt Dinslaken dem Konzern Thyssenkrupp Steel Europe für seine unerlaubten Rodungsarbeiten auf einem städtischen Grundstück eine Rüge verpasst – und, dass das Unternehmen die Schäden umgehend behebt. „Das entnommene Buschwerk und eventuell gefällte Bäume sind wieder aufzuforsten. Der Flurschaden an der Oberfläche ist entsprechend zu beseitigen. Alle nicht der Stadt Dinslaken zuzuordnenden beweglichen Gegenstände sind zu entfernen sowie alle Aufbauten“, fordern die Christdemokraten. Außerdem schlägt die Partei vor, dass die Stadt ihr Gelände einzäunt und prüft, ob Thyssenkrupp sich daran beteiligen müsste. „Des weiteren möchte die CDU, dass das Gelände als Blühwiese mit einheimischen Wild- und Kulturpflanzen wie Buchweizen, Borretsch, Sonnenblume, Kornblume, Färberkamille, Natternkopf, Flockblume, Margerite, Wiesen-Salbei oder Steinklee hergerichtet wird. Weiterhin sind entsprechende Pflanzungen einheimischer Gehölze durchzuführen.“

Anteile an acht Gesellschaften

Anteile an acht Gesellschaften : Die Stadt Dinslaken und ihre Töchter

Durch das Handeln von Thyssenkrupp sei „das nachbarschaftliche Vertrauensverhältnis empfindlich gestört“, so CDU-Ratsmitglied Hans Georg-Hellebrand: „Insbesondere vor dem Hintergrund laufender Klageverfahren gegen die Deponieerweiterung durch Stadt und BUND“, befindet er.

Schützenhilfe bekommt die CDU von den Grünen. Sie wünschen sich, dass die Politik am 22. März im Hauptauss des Stadtrates über den Antrag berät und rasch Konsequenzen folgen. Thyssenkrupp müsse „ohne Zweifel Ersatz für die gefällten Bäume und Pflanzen schaffen, den Flurschaden kompensieren, und es muss ein klares Zeichen gesetzt werden, dass die Stadtgesellschaft in Dinslaken nicht mit sich rumspringen lässt. Besonders nicht, wenn es um eine Deponieanlage geht, die niemand will“, so die Fraktionsvorsitzende Beate Stock-Schröer. „Eine nachträgliche Genehmigung der widerrechtlichen Nutzung muss daher auch unbedingt ausgeschlossen sein“, sagt sie und stellt sich auch damit hinter eine weitere Forderung der CDU.