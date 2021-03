Feier wird verschoben : Kita Heilig Blut in Dinslaken wird 50 Jahre alt

Viel Platz zum Spielen und Toben: Der Spielplatz der Kita Heilig Blut Dinslaken. Foto: J. Alfes

Dinslaken 1969 machte ein kleiner Junge an der Matthias-Claudius-Straße den ersten Spatenstich für die Kindertagesstätte Heilig Blut, 1971 wurde sie eröffnet. 2012 zog sie an die Hagenstraße. Nun wird die Kita 50 – und niemand darf es feiern.

Den ersten Spatenstich für die Kindertagesstätte Heilig Blut durfte der fünfjährige Burghard Grans setzen. Zwei Jahre später, am 21. März 1971, wurde sie dann eröffnet. Da dürfte Grans zwar schon zur Schule gegangen sein, doch dafür freuten sich andere Kinder zwischen drei und sechs Jahren über den großen Außenspielplatz. Das ist jetzt 50 Jahre her und wenn es Corona nicht gäbe, wäre die Kita, die 2012 zur Hagenstraße 14 zog, schon für das große Fest geschmückt.

Doch die Corona-Fallzahlen steigen wieder und große Feierlichkeiten sind ohnehin nicht möglich. Deshalb planen die Trägerin der Kita, die katholische Kirchengemeinde Sankt Vincentius, und ihre Leiterinnen Annika Miemert und Theresa Friederici ein Fest für den frühen Herbst. Zumindest unter Vorbehalt. „Wir möchten weiterhin positiv nach vorn schauen und gehen vorsichtig in die Planungen eines Festes“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Darin erinnert Jörg Schmitz, Verbundleiter der fünf Kitas in Sankt Vincentius, auch an die Geschichte der Kindertagesstätte Heilig Blut. Als 2009 die gleichnamige Kirche abgerissen wurde, beschloss man auf dem Gelände ein neues Gebäude für die Kindertagesstätte zu errichten. Nebenan sollte ein Gemeindezentrum entstehen. Die Pläne wurden Wirklichkeit: Am 21. März 2011, zum 40-jährigen Bestehen der Kita, machte eines der Kinder den ersten Spatenstich. Pfarrer Theo von Doornick und die Gemeinde hatten darauf bestanden, weil es ein „schönes Zeichen der Würdigung“ darstelle, heißt es in der Pressemitteilung.

Am 21. Juni 2012 konnte die neue Kita an der Hagenstraße 14 eröffnet werden. Pfarrer Gregor Kauling begleitete den Umzug. Heilig Blut startete mit vier Gruppen und 90 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren. Zu diesem Zeitpunkt leitete Birgit Völkner die Kita und gestaltete sie gemeinsam mit den Kleinen farbenfroh. Sie bezogen helle freundliche Zimmer und Funktionsräume, in denen die Kinder experimentieren können.

Die Leitung der Kindertagesstätte verfolgt seit jeher ein religionspädagogisches Konzept. Pastoralreferentin Petra Roth begleitet die Kinder, das Kita-Team und die Eltern bei ihren „religionspädagogischen elementaren Glaubenserfahrungen“, schreibt Verbundleiter Schmitz in seiner Mitteilung an die Presse. Sie begehen die Feste im Kirchenjahr gemeinsam. Regelmäßig steigen es Kindergarten- und Familiengottesdienste. Und: Es gibt immer wieder besondere Aktionen, über die die Kinder sich besonders freuen. Am Palmsonntag zum Beispiel bringt Bauer Heinz Vahnenbruck aus Dinslaken jedes Jahr ein neugeborenes Lämmchen mit – ein Zeichen für neues Leben.