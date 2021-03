Brückenpfeiler besprüht : Polizei nimmt in Hünxe vier jugendliche Graffiti-Spayer fest

Hünxe Das Quartett erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Hünxe (RP) Die Polizei hat vier jugendliche Sprayer gefasst. Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr mehrere Jugendliche, die einen Brückenpfeiler an der Dinslakener Straße mit Graffiti besprühten. Bei der Brücke handelt es sich um eine alte Behelfsbrücke, die über den Wesel-Datteln-Kanal führt. Der Zeuge verständigte die Polizei, die daraufhin vier Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahren vorläufig festnahm. Weiterhin stellten die Polizisten frische, silberfarbene Graffiti-Schmierereien an dem Pfeiler fest. Einer der Tatverdächtigen hatte entsprechende Farbe an den Händen, wie die Polizei mitteilte. Alle Jugendlichen stammen aus Hünxe und wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Das Quartett erwartet jetzt ein Strafverfahren.