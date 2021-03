Nachfolger von Bernd Altmeppen : Henning Stemmer ist neuer Fraktionsgeschäftsführer der CDU Voerde

Voerde Mit der Wahl des neuen Geschäftsführers Henning Stemmer (36) geht auch eine Verjüngung des Fraktionsvorstands der Voerder CDU einher.

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Voerde hat einen neuen Geschäftsführer. Henning Stemmer wurde zum Nachfolger von Bernd Altmeppen gewählt. Altmeppen hatte sich bereit erklärt die Geschäftsführung noch übergangsweise in den ersten Monaten der neuen Legislaturperiode zu übernehmen, um dann die Geschäfte in die Hände eines jüngeren Akteurs zu übergeben.Henning Stemmer ist seit 2019 Mitglied der CDU-Fraktion, erst als Sachkundiger Bürger und seit der Kommunalwahl 2020 als Ratsmitglied. Henning Stemmer möchte insbesondere ein weitgehend digitales Arbeiten in der Fraktion etablieren. Mit der Wahl des neuen Geschäftsführers geht auch eine Verjüngung des Fraktionsvorstands einher. Neben Ingo Hülser (Fraktionsvorsitzender, 48 Jahre) und Nicolas Kotzke (stellvertretender Fraktionsvorsitzender, 42 Jahre) wird der Fraktionsvorstand jetzt durch Jan Langenfurth (Fraktionsschatzmeister, 34 Jahre) und Henning Stemmer (36 Jahre) komplettiert.