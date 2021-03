An der Lanterstraße : Sprengung eines Zigarettenautomaten in Dinslaken misslingt

Sprengung eines Zigarettenautomaten in Dinslaken misslingt

An der Lanterstraße

Dinslaken Ein lauter Knall und massive Beschädigungen, aber keine Beute. Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die einen Zigarettenautomaten sprengen wollten

Automatensprengung misslingt Am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr erschreckte ein lauter Knall zwei Zeugen an der Lanterstraße. Als sie nachschauten entdeckten sie einen beschädigten Zigarettenautomaten. Unbekannte hatten offenbar versucht, diesen aufzusprengen und dabei massiv beschädigt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürften die Unbekannten keine Beute gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken entgegen, Telefon 02064 622-0.