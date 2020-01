Unsere Woche : Von Beton und seltenen Arten

Meinung Im Dinslakener Stadtteil Eppinghoven soll ein ökologisch wertvolles Areal zum Baugebiet werden. Im vorderen Teil werden bereits zwei Mehrfamilienhäuser gebaut. Die Sorgen darüber sind bestens begründet.

Kritiker finden, dass schon das laufende Projekt gar nicht hätte genehmigt werden sollen: Es gehe um Lebensräume und Reviere für Insekten, Igel, Hasen, Vögel. Doch zahlreiche „Allerweltsarten“ – so wichtig sie sind für das gesamte Ökoystem – tun leider wenig bis nichts am Ergebnis einer Artenschutzprüfung. Und selbst, wenn es geschützte Arten in der Nähe gibt, rettet das eine Baulücke so gut wie nie davor, gefüllt zu werden. Wenn den Gutachtern am Baufeld nicht gerade eine streng geschützte Kröte auf die Zehen kriecht oder ein Steinkauz auf dem Klemmbrett landet, um sich ein paar Blätter davon als Nistmaterial abzurupfen, stehen die Chancen schlecht – etwas überspitzt dargestellt. Ja, es soll Feldhamstern schon gelungen sein, Autobahn-Ausbauvorhaben zu untergraben. Aber das sind Ausnahmen. Kleine Projekte knabbern vom großen Umwelt-Kuchen immer nur ein Stückchen ab, und das ist meist genehmigungsfähig.