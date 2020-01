Haushalt 2020 : EBH: Hünxe muss bescheiden bleiben

Hünxe Engagierte Bürger berieten über den Gemeindeetat für das Jahr 2020.

Für die EBH bleibt eine große Unsicherheit hinsichtlich der Höhe der Gewerbesteuern bestehen. Erinnert wird daran, dass den prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2017 und 2018 in Höhe von sechs bis 6,8 Millionen Euro tatsächlich nur Einnahmen in Höhe von jeweils rund fünf Millionen Euro gegenüber standen. Zurückzuführen war dies auf außerplanmäßige Erstattungen. „Das Problem der strukturellen Unterfinanzierung des Gemeindehaushaltes bleibt uns leider erhalten. Eine optimistische Prognose der zukünftigen Gewerbesteuereinnahmen kann die mittelfristige Finanzplanung so schnell wie ein Kartenhaus zusammenfallen lassen“, kritisiert der EBH-Chef. Der Kämmerer sei sich dieser Unsicherheit bewusst. „Dennoch sehen die Planungen leichte Ertragszuwächse weit unterhalb der Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten vor“, so Häsel. Ralf Lange empfindet es als gut, dass der Kämmerer vorsichtig bleibt, denn der EBH-Mann ist sich sicher, dass es Jahre geben wird, in denen die Hünxer Unternehmen nicht so viel Geld verdienen und dann folglich auch die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde sinken werden.