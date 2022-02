Viele verschiedene Arten : Diese seltenen Tiere sind im Kreis heimisch

Erkelenzer Land Nicht nur im Erkelenzer Land geht die Artenvielfalt zurück. Naturschützer haben viel zu tun, um den Bestand bedrohter Arten zu erhalten. Doch es gibt auch positive Fälle, wo sich der Bestand erholt.

Wer gerne in der Natur unterwegs ist, der entdeckt bei seinen Ausflügen und Spaziergängen so manche Tiere und auch Pflanzen. Der Kreis Heinsberg ist Lebensraum für viele verschiedenen Arten. Manche Tiere breiten sich in den vergangenen Jahren wieder weiter aus, Kostenpflichtiger Inhalt wie etwa der Biber oder der Uhu, bei anderen Arten sinkt allerdings der Bestand, so dass Naturschützer alarmiert sind und sich um die Artenvielfalt im Kreis sorgen.