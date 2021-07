Stark bedrohte Tierart : Duisburger Zoo züchtet seltenen Madagaskar-Fisch

Loiselle-Madagaskar-Buntbarsche in einem Aquarium des Duisburger Zoos. Dort ist die Nachzucht von über 50 der äußerst seltenen und in ihrer Heimat bedrohten Fische gelungen. Foto: dpa/J. Tegge

Dem Duisburger Zoo ist die Nachzucht eines seltenen und in seiner Heimat Madagaskar stark bedrohten Fisches gelungen. Weit über 50 Loiselle-Madagaskar-Buntbarsche seien in einer eigens aufgebauten Zuchtanlage auf die Welt gekommen, teilte der Zoo am Dienstag mit. Die Fische leben in der Natur nur in einem winzigen Verbreitungsgebiet und mit stetig abnehmenden Beständen. Die Nachzucht sei deshalb ein wichtiger Erfolg.