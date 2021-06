Warnung der Stadt Krefeld : Bremsenfallen gefährden auch geschützte Insektenarten

Krefeld Die Stadt weist darauf hin, dass das Land NRW die Nutzung der Fallen zum Teil untersagt und eingeschränkt hat. Bei Verstoß drohen Bußgelder.

(RP) An Sommertagen grasen Pferde friedlich auf ihren Weiden. Der Friede wird häufig getrübt, denn es ist Hochsaison für Bremsen. Sie fliegen gezielt Warmblüter an und belästigen diese mit unangenehmen Stichen. Die Weibchen dieser Fliegenart sind kräftige Blutsauger und benötigen das Blut zur Entwicklung ihrer Eier. Daher werden auf Pferdeweiden oft Bremsenfallen aufgestellt. Eine Bremsenfalle besteht meist aus einem schwarzen Ball, der durch Sonnenstrahlung erwärmt wird und die Bremsen durch eine trichterförmige Vorrichtung in ein Fanggefäß lockt, in dem sie absterben. Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Krefeld weist darauf hin, dass durch den Einsatz von Bremsenfallen in der freien Natur das Fang- und Tötungsverbot von besonders geschützten Tierarten gemäß Bundesnaturschutzgesetz betroffen ist. Des Weiteren ist es gemäß Bundesartenschutzverordnung verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten mit Fallen nachzustellen, sie anzulocken, zu fangen oder zu töten.