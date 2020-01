One Billion Rising : Dinslaken tanzt auf dem Neutorplatz gegen Gewalt an

Auch in vielen anderen Städten wie hier Berlin beteiligen sich die Menschen an der Aktion am Valentinstag. Foto: dpa, Rainer Jensen

Zum dritten Mal tanzt Dinslaken gegen Gewalt an Frauen und Mädchen an. Am Freitag, 14. Februar, soll auf dem Neutorplatz ein Zeichen gesetzt werden, wenn es heißt: One Billion Rising (englisch für: eine Milliarde erhebt sich).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als eine von über 160 Städten in Deutschland wollen auch hier Erwachsene, Kinder und Jugendliche gemeinsam ein Zeichen setzen. Sie fordern das Ende der Gewalt und das Ende der Geduld und des Schweigens. Nach dem Motto „Sprengt die Kette“ lädt die Gleichstellungsstelle der Stadt Dinslaken zur gemeinsamen Tanz-Protest-Aktion ein. Los geht’s um 17 Uhr auf dem Neutorplatz.

Wer an dem Tag zum Lied „Break the Chain“ mittanzen möchte, kann den Tanz in Funkys Dance Point einüben. Es gibt folgende Termine: Montag 10. Februar, 20 bis 21 Uhr für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren, Dienstag, 11. Februar, von 17.15 bis 18.15 Uhr für Kids bis 11 Jahre, Dienstag, 11. Februar, 18.20 bis 19.20 Uhr für Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahre. Die Trainigs finden statt an der Hünxer Straße 137-139 (Hinterhof/Turm) in Dinslaken, Telefon 02064/749808.

Jede dritte Frau weltweit war bereits Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt, schreibt die Gleichstellungsstelle in ihrem Aufruf zum Mitmachen. Das sind eine Milliarde Frauen, denen Gewalt angetan wurde.

Auch in Deutschland habe statistisch betrachtet jede dritte Frau körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren, jede fünfte Frau davon innerhalb der Partnerschaft, jede 20. Frau sei Opfer einer Vergewaltigung. Karin Budahn-Diallo (Gleichstellungsbeauftragte), Astrid Liebenau (Körpertherapeutin), Kordula Völker (Künstlerin), die Awo-Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt, das Jugendzentrum P-Dorf, die Frauen-Trommelgruppe „Mamaliye“ und Funkys Dance Point laden Dinslakenerinnen und Dinslakener ein mitzumachen.

(RP)