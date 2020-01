Teilnehmer sollen Spaß haben : Die Welt der Musik gemeinsam entdecken

Viel Spaß haben die Teilnehmer in den Eltern-Kind-Musikkursen. In der Mitte Nicole Enders, Leiterin der Musikwerkstatt. Foto: Martin Büttner

Dinslaken Nicole Enders bietet in ihrer Musikwerkstatt Musicus ein umfangreiches musikpädagogisches Programm an.

Nicole Enders singt gern. Sie ist überzeugt davon, „dass im Prinzip jeder Mensch singen kann“. Leider verkümmere diese Fähigkeit häufig, weil viele Menschen nicht mehr singen und sich daher die Freude am Gesang nicht auf andere (beispielsweise von den Eltern auf die Kinder) übertragen kann. Früher waren Volkslieder weit verbreitet und wurden an andere weitergeben. Man sang beim Wandern ebenso wie am Lagerfeuer. „Ich kämpfe dafür, dass gesungen wird“, sagt Nicole Enders, die den Spaß am Gesang im Chor und in der Gemeinschaft an andere weitergeben will. Dazu hat sie die Musikschule Musicus gegründet.

Dort bietet sie seit 2015 ein umfangreiches musikpädagogisches Programm für Kindern und Eltern an. Dazu gehören neben der musikalischen Früherziehung auch ein Wichtelchor für vier- bis sechsjährige Jungen und Mädchen. Außerdem werden verschiedenen Workshops angeboten, so besteht beispielsweise in einem dieser Kurse die Möglichkeit, selbst ein Instrument zu basteln. „Der Schwerpunkt der Musikwerkstatt liegt bei den Eltern-Kind-Kursen“, sagt Nicole Enders. Es gibt verschiedene altersgerechte Gruppen, so für Kinder im Babyalter (ab dem vierten bis fünften Lebensmonat), für Ein- bis Dreijährige sowie für Drei- bis Vierjährige. In diesen Gruppen erleben und entdecken die Kinder mit Liedern, Bewegungsspielen, Tänzen, Klanggeschichten und einfachen Instrumenten die Welt der Musik. Schon die Jüngsten erfahren im musikalischen Spiel zusammen mit ihren Eltern Interessantes über Töne, Rhythmus und Stimme. Sie erleben beispielsweise Klanghölzer und Trommeln. Spielerisch erschließt sich ihnen auf diese Art und Weise gemeinsam mit ihren Eltern die Welt der Musik.

Info Die Musikwerkstatt Musicus steht allen offen Kontakt Weitere Informationen zu den verschiedenen Angeboten und Kursen der Musikwerkstatt Musicus, zu Monatsbeiträgen und Unterrichtszeiten gibt es bei Nicole Enders, der Leiterin der Hiesfelder Musikwerkstatt. Sie ist erreichbar unter Handy 0173 7344055, E-Mail: endersnicole@gmx.de, Facebook: Musikwerkstatt/din Offen für alle Die Angebote der Musikwerkstatt Musicus stehen allen Kindern und Familien offen.

Die musikalischen Früherziehungsgruppen für den Nachwuchs ab vier Jahren sind ohne Eltern. Die Jungen und Mädchen erhalten Anregungen und Impulse zur Entwicklung ihres musikalischen Gehörs. sie lernen musikalische Grundbegriffe und Noten kennen. Die Vier- bis Sechsjährigen können zudem beim Wichtelchor mitmachen. Hier liegt der Schwerpunkt beim gemeinsamen Singen und in der ersten Stimmbildung. Ein weiteres Angebot der Musikwerkstatt ist der Blockflötenunterricht.

Nicole Enders, die mit ihrer Familie in Hiesfeld wohnt, verbindet eine lange ehrenamtliche Tätigkeit mit dem Kinder- und Jugendchor Cantemus der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist. Dadurch haben die Kinder der Musikwerkstatt die Möglichkeit, ihr Können bei verschiedenen Veranstaltungen sowie in Gottesdiensten der Gemeinde zu zeigen.

De Gruppentreffen und Kurse der Musikwerkstatt Musicus finden im Pfarrheim von Heilig Geist, Riememschneiderstraße 7 in Hiesfeld, statt. Außerdem steht ein Seminarraum im Gebäude Marktstraße 8 in der Innenstadt zur Verfügung.

Nicoele Enders ist gelernte Erzieherin, hat in der Jugend- und Familienhilfe gearbeitet und dann vor fünf Jahren ihre Musikwerkstatt gegründet, um ihre Liebe zu Gesang und Musik an den Nachwuchs weiterzugeben. Sie engagiert sich zudem in der Initiative „Die Carusos“ des Deutschen Chorverbandes. Diese Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, das Singen im Alltag der Kinder zu verankern. Als Fachberaterin für kindgerechtes Singen berät und unterstützt Nicole Enders Kindertageseinrichtungen, wenn es um die Vermittlung der Freude am Gesang geht, wenn Kinder und Erzieherinnen fit fürs Singen gemacht werden sollen. Seit wenigen Monaten bietet Nicole Enders Musikstunden und auch Kurse in Kindertagespflegestellen und Kindertagesstätten sowie Kooperationen mit Schulen und Vereinen an.