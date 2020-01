Wie die A 59 ausgebaut werden soll : Tunnellösung ist 500 Millionen teurer

Duisburg Der sechsstreifige Ausbau der A 59 schlägt beim Hochtrassenbau mit rund 1,1 Milliarden Euro zu Buche, mit einem Tunnel wären es etwa 1,6 Milliarden. Außerdem würde sich die Bauzeit von sechs auf zwölf Jahre verlängern.

Während in der Gebläsehalle des Landschaftsparks Vertreter des Landesbetriebs Straßen.NRW die Vorplanung des Autobahnausbaus vorstellten, machten draußen die Anhänger der Initiative „DU für den Tunnel“ ihrem Unmut Luft. Die Projektleiterinnen Anne Höckber und Annegret Schaber und Regionsleiter Dirk Griepenburg erklärten in einer Infoveranstaltung, warum die Entscheidung letztlich gegen den Tunnel gefallen ist: Zum einen sind es Mehrkosten in Höhe von rund einer halben Milliarde Euro, wobei die Instandhaltung und Pflege noch nicht einmal berücksichtigt worden sei, die bei einem Tunnel auch noch einmal deutlich teurer wäre. Wenn alles planmäßig läuft, wäre der Ausbau ohne Tunnel 2032/2033 fertig, mit Tunnel aber erst 2038. Die Anschlussstellen Ruhrort und Meiderich müssten dann etwa sechs Jahre gesperrt werden. Zudem müssten bei einer Untertunnelung 20 Wohngebäude abgerissen werden, beim Hochtrassenbau sind es elf.