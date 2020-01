Polizei sucht Zeugen : Maskierter raubt Kiosk aus

Dinslaken Überfall auf Kiosk an der Helenenstraße: Maskierter flüchtet mit Beute.

Ein maskierter Mann hat am Mittwoch gegen 21 Uhr den Kiosk an der Helenenstraße überfallen. Die 40-jährige Kassiererin aus Duisburg forderte er auf, Geld herauszugeben. Die Frau händigte dem Mann daraufhin die Einnahmen aus. Der Räuber steckte die Beute in eine Plastiktüte und flüchtete zu Fuß in Richtung Voerder Straße.