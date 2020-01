Neue Stadtwerke-Tochter soll „Dineis“ heißen : Neue Gesellschaft rettet die Eissporthalle

Dinslaken Der erste Schritt auf dem Weg zur Rundum-Erneuerung der Dinslakener Eissporthalle steht an. Die Stadtwerke bringen die Gründung ihrer neuen Tochtergesellschaft auf den Weg, die die Einrichtung übernehmen soll.

Wie berichtet soll die Eissporthalle für – so die heutige Schätzung – 12,5 Millionen Euro komplett saniert werden, vom Dach über die Gebäudehülle bis zur Technik. Überdies soll die Halle zum Mehrzweckbau werden, indem eine Vorrichtung eingebaut wird, mit der die Eisfläche für Konzerte oder andere Veranstaltungen abgedeckt werden kann. Außerdem soll durch die Abwärme, die bei der Kühlung anfällt, das geplante Freibad-Becken am Dinamare beheizt werden, so dass es neun Monate im Jahr genutzt werden kann. Die Ehrenamtler der gemeinnützigen „Eissporthalle Dinslaken“-Gesellschaft, die sich heute um die Halle kümmern, stehen hinter dem Konzept.

„Die problematische Situation der Eissporthalle war in den letzten Jahren wiederholt auch in den politischen Gremien der Stadt thematisiert worden“, teilt die Stadt Dinslaken mit. Aus Sicht ist der Erhalt der Einrichtung sehr wichtig: „Aktuell nutzen elf Dinslakener Schulen die Eissporthalle im Rahmen des Schulsports. Für die eissporttreibenden Vereine in Dinslaken und in der Region ist die Halle für den Trainings- und Wettkampfbetrieb ebenfalls von großer Bedeutung.“