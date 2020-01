Preise sind gestiegen : Der Wohnungsmarkt ist in Bewegung

An der Straße Im Bremerkamp, etwa in Höhe des Haupteingangs des Sankt-Vinzenz-Hospitals, in Dinslaken entsteht gegenwärtig ein neues Mehrfamilienhaus. Es wird über 12 Wohneinheiten und 16 Tiefgaragenplätze verfügen, wie auf dem Baustellenschild zu lesen ist. Foto: Heinz Schild

Dinslaken/Voerde/Hünxe In Dinslaken, Voerde und Hünxe entstanden im Jahr 2018 insgesamt 248 neue Wohnungen. In Nordrhein-Westfalen waren es nach Feststellungen der NRW Bank 48.150, das ist allerdings zu wenig, um den Bedarf zu decken.

Im Jahr 2018 wurden in Dinslaken, Voerde und Hünxe insgesamt 248 neue Wohnungen fertiggestellt, sie entstanden in Ein- und Zwei- sowie in Mehrfamilienhäusern. Allerdings waren es im Jahr 2017 deutlich mehr, nämlich 323. Diese Zahlen gehen aus den neuen Wohnungsmarktprofilen hervor, die die NRW Bank, die Förderbank für das Land Nordrhein-Westfalen, für alle 396 NRW-Kommunen in einer aktualisierten Neuauflage auf Basis des Jahres 2018 herausgegeben hat. Die NRW Bank kommt zu der Feststellung, dass die Neubauten nicht ausreichen, „um den hohen Bedarf an Wohnungen zu decken“.

Die Statistik für 2018 zeigt, dass in Dinslaken 149 Wohnungen neu entstanden sind, davon befanden sich 91 in Mehrfamilienhäusern, 58 in Ein- und Zweifamilienhäusern. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 waren es 164 in Mehrfamilienhäuser sowie 33 in Ein- und Zweifamilienhäusern. Im Berichtjahr entstanden in Voerde 21 Wohnungen in Ein-und Zweifamilienhäusern und 38 in Mehrfamilienhäusern. Fertiggestellte Mehrfamilienhäuser werden für das Jahr 2018 in der Gemeinde Hünxe nicht ausgewiesen, wohl aber 21 Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern.

Info Wohnungsmarktprofile der Kommune in NRW Trends und Strukturen Die Wohnungsmarktprofile, die für die einzelnen nordrhein-westfälischen Kommunen erstellt wurden, enthalten „ausgewählte, grafisch aufbereitete Indikatoren aus den Themenfeldern Wohnungsbestand, Bautätigkeit, Bevölkerung, Arbeitsmarkt Soziales sowie Preise“, wie die NRW Bank erläutert. Die Profile ergeben „einen detaillierten Überblick über wichtige Trends und Strukturen des Wohnungsmarktes“. Kostenfrei Die Profile sind kostenfei abrufbar unter www.nrwbank.de/wmp

Mit dem Stichtag 31. Dezember 2018 wird für Dinslaken ein Bestand von 33.796 Wohnungen ausgewiesen. Der Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäuser beträgt, so die NRW Bank in ihrem Profil für Dinslaken, 38,9 Prozent (der Durchschnitt in NRW liegt bei 41,3 Prozent). In Mehrfamilienhäusern liegen 57,2 Prozent der Wohnungen (NRW-Durchschnitt 54,4 Prozent). Den Anteil des geförderten Mietwohnungsbestandes in Mehrfamilienhäuser, also Sozialwohnungen, weist die NRW Bank mit 11,3 Prozent aus. Damit liegt Dinslaken bei den Sozialwohnungen deutlich über dem Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen, der mit 9,3 Prozent angegeben wird. Etwas weniger als die Hälfte, genau 45,6 Prozent, der Wohnungen sind älter als 50 Jahre und wurden vor 1970 gebaut. Auch mit diesem Wert steht Dinslaken besser als der NRW-Durchschnitt da, der bei 54,1 Prozent liegt. Die durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung beträgt in Dinslaken 88,3 Quadratmeter, damit wird nicht ganz der Landesdurchschnitt erreicht, der bei 90,5 Quadratmeter liegt. Im Schnitt standen lauf Statistik jeder Person 44,2 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, der Landeswert liegt etwas darüber, bei 45,5 Quadratmeter. Der mittlere Preis für baureifes Land liegt für Dinslaken bei 240 Euro pro Quadratmeter, die Steigerung von 2016 bis 2018 wird mit 4,4 Prozent angegeben, und für die vergangenen zehn Jahre (also von 2009 bis 2018) bei 14,3 Prozent. Die mittlere Nettokaltmiete bei Wiedervermietung im Bestand liegt bei 6,57 Euro pro Quadratmeter. Für den Kauf eines Eigenheimes in Dinslaken mussten 2018 im Mittel rund 300.00 Euro bezahlt werden.

Die Jahresstatistik 2018 weist für Voerde insgesamt 17.130 Wohnungen aus. Davon befinden sich 51,3 Prozent in Ein- und Zweifamilienhäusern und 46,3 Prozent in Mehrfamilienhäusern. Der Anteil der Sozialwohnungen liegt mit neun Prozent knapp unter dem Landesschnitt mit 9,3 Prozent. Der Anteil der Wohnungen, die vor 1970 gebaut wurden, macht verglichen mit dem Landesschnitt von 54,1 Prozent nur 40,7 Prozent aus, ist also deutlich geringer. Die durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung beträgt nach der Statistik 94,4 Prozent, die Wohnfläche je Person liegt bei 44,9 Quadratmeter. Das Wohnen in Voerde ist erheblich günstiger als in Dinslaken, so lag der mittlere Preis für baureifes Land bei 165 Euro pro Quadratmeter. Die Nettokaltmiete wird mit 5,71 Euro je Quadratmeter ausgewiesen, die Steigerung in den vergangenen zehn Jahren betrug 5,4 Prozent. Für ein Eigenheim betrug der mittlere Kaufpreis 255.000 Euro.

Deutlich mehr musste in Hünxe für ein Eigenheim hingeblättert werden, der mittlere Kaufpreis lag bei 314.900 Euro, wie es im Wohnungsmarktprofil für die Gemeinde ausgewiesen ist. Die Nettokaltmiete betrug im Mittel 6,39 Euro je Quadratmeter, hier lag die Preissteigerung in den vergangenen zehn Jahren bei fast 15 Prozent. Für baureifes Land lag der mittlere Preis bei 160 Euro je Quadratmeter. Der Wohnungsbestand in der Hünxe wird für das Jahr 2018 mit 6160 angegeben. Der Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern ist im Vergleich zu Dinslaken und Voerde mit 70,6 Prozent enorm hoch. Nur 25,5 Prozent der Wohnungen befinden sich in Mehrfamilienhäusern. Der Anteil an Sozialwohnungen ist mit 2,7 Prozent gering. 36,8 Prozent der Wohnungen sind älter als 50 Jahre. Die Durchschnittgröße wird mit 112 Quadratmeter angegeben, die Wohnfläche je Person mit 50,9 Quadratmeter.

Die Wohnungsmarktprofile sind Auszüge aus der landesweiten Wohnungsmarktbeobachtung der NRW Bank. Die abgebildeten Daten stammen nach Aussage der Bank mehrheitlich aus der amtlichen Statistik. Vergleiche zwischen den Kommunen seien möglich, da ausschließlich Daten verwendet wurden, die flächendeckend vorhanden seien. Gedacht sind die Wohnungsmarktprofile für alle, die sich über die örtlichen Wohnungsmärkte informieren oder den eigenen Wohnungsmarkt mit dem anderer Kommunen vergleichen wollen.