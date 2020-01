Ausbildungskursus am 3. März : Gemeinde sucht Helfer für Hausbesuche von Alten und Kranken

Ausbildungskursus am 3. März

Fenster in der Sankt-Paulus-Kirche. Foto: Markus Gehling

Voerde Die Kirchen werden leerer, die Zahl der Gottesdienstbesucher nimmt ab. Das liegt nicht allein daran. dass sowohl die katholische wie auch die evangelische Kirche kontinuierlich Mitglieder verliert. Mit ein Grund dafür ist die Tatsache, dass viele Menschen, die früher regelmäßig zum Gottesdienst gekommen sind, dies aus Alters- oder Krankheitsgründen nicht mehr oder nicht mehr regelmäßig schaffen.

Die Seelsorger der katholischen Kirchengemeinde Sankt Peter und Paul in Voerde bemühen sich, diese Menschen zu Hause zu besuchen, mit ihnen zu beten und ihren die Kommunion zu bringen. „Die alten und kranken Gemeindemitglieder sind froh über diese Verbundenheit mit der Gemeinde“, sagt Markuss Gehling, Pastoralreferent in Sankt Peter und Paul. Oft freuten sie sich auch über den Besuch und nutzen gern die Gelegenheit, einmal in Ruhe mit jemandem zu sprechen. Es berühre sie, miteinander zu beten.