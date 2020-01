Nachweis erbracht : Tote Weidetiere gehen aufs Konto von Niederrhein-Wölfin Gloria

Ein Wolf, in diesem Fall ist es einer hinter Gittern: in einem Wildpark. (Symbolbild). Foto: dpa/Jörn Perske

Hünxe/Niederrhein Das Landesumweltamt hat durch Untersuchungen von Gen-Material nachgewiesen, dass zwei Wolfsangriffe auf Weidetiere aus Herbst und Winter auf das Konto von Niederrhein-Wölfin Gloria gehen.

Demnach hat sie am 23. November 2019 in der Gemeinde Dorsten ein Schaf getötet und ein weiteres verletzt. Am 9. Dezember 2019 tötete sie in Oberhausen eine Ziege und verletzte 15 Schafe. Vier der Tiere waren so schwer verwundet, dass sie eingeschläfert werden mussten.