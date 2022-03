Eine Herausforderung : Voerde tritt Vorsitz im Klimabündnis an

Voerde/Kreis Wesel Die Kommunen des Kreises Wesel arbeiten seit 2010 in einem gemeinsamen Bündnis für den Klimaschutz. In diesem Jahr wird die Stadt Voerde vorangehen und löst damit die Gemeinde Sonsbeck ab. Die Herausforderungen sind groß.

Der „Staffelstab“, von dem Wesels Kreisdirektor Ralf Berensmeier sprach, war diesmal ein Plakat. Der symbolischen Übergabe des Vorsitzes im Klimabündnis des Kreises Wesel tat dies aber keinen Abbruch. Die Stadt Voerde löst damit die Gemeinde Sonsbeck ab, die im vergangenen Jahr dem Bündnis vorgestanden hatte. „Wir gehen mit diesem Bündnis nun schon in das zwölfte Jahr. Man kann also schon von einer kleinen Erfolgsgeschichte sprechen“, sagte Berensmeier.

Wie brisant das Thema Klima ist, darauf wies der Kreisdirektor ebenfalls hin, ließe sich aktuell sehr gut an den Preistafeln der Tankstellen ablesen, wo die Benzinpreise derzeit in nie dagewesene, astronomische Höhen schießen. „Das muss uns zum einen sicherlich hinsichtlich der Abhängigkeit Deutschlands zum Nachdenken bringen. Zum anderen müssen wir aber auch generell über die Vergänglichkeit der fossilen Brennstoffe nachdenken“, sagte Berensmeier.

Um so wichtiger sei es, so der Kreisdirektor weiter, dass es ein solches Klimabündnis in einem so großen Kreis wie Wesel gebe. „Nur gemeinsam funktioniert es. Klimaschutz darf nicht an der Grenze einzelner Kommunen enden.“ Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt war eigens nach Voerde gekommen, um das „spannende Jahr“, das seine Gemeinde als vorsitzende Kommune erlebt hatte, ein wenig Revue passieren zu lassen. „Klimaanpassung und Klimaschutz sind elementare Themen. Und dieses Bündnis schafft wichtige Synergien“, sagte er. Dass viele Themen aufgrund der Corona-Pandemie nur digital beleuchtet werden konnten, stellte eine zusätzliche Herausforderung dar.