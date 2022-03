Feuerwehr Dinslaken im Einsatz : Auto auf der A 3 ausgebrannt

Ausgebrannt ist dieses Auto am Dienstag auf der Autobahn 3. Foto: fw/Feuerwehr

In Flammen aufgegangen ist ein Auto auf der Autobahn 3 bei Dinslaken. Ursache war offensichtlich ein technischer Defekt.

Ein brennendes Auto musste die Dinslakener Feuerwehr am Dienstag gegen 11 Uhr auf der Autobahn 3 löschen.

Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ankamen, stand der Wagen – ein Pkw-Kombi – bereits voll in Flammen. Das war nach Auskunft der Feuerwehr in Folge eines technischen Defekts ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand.