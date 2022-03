Streit um Klimaschutz-Maßnahmen : Landrätin reagiert auf offenen Brief von Grünen-Kandidaten

Landrätin reagiert auf offenen Brief von Grünen-Kandidaten

Das Kreishaus in Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Die beiden Landtagskandidaten der Grünen, Volkhard Wille und Paula Backhaus, werfen der Kreisverwaltung Untätigkeit beim Thema Klimaschutz vor. Landrätin Silke Gorißen reagiert und nennt das „reines Wahlkampfgetöse“.

Die Grünen im Kreis Kleve werden den Klimawandel vor Ort zum Thema im Wahlkampf machen, das machten sie früh klar. Nun haben die beiden Landtagskandidaten Volkhard Wille und Paula Backhaus einen Offenen Brief an die Landrätin Silke Gorißen geschrieben. Tenor: Der Kreis Kleve trete bei dem Thema auf der Stelle, die ausgeschriebenen Stellen der Klimaschutzmanager müssten endlich besetzt werden, andere Kreise seien insgesamt schon viel weiter. „Der Kreis Kleve vergibt große Chancen, Fördermittel in den Kreis Kleve zu holen, wenn jetzt nicht die konzeptionellen Grundlagen durch den Kreis geschaffen und entsprechende Anträge bei Land, Bund und EU gestellt werden“, sagt Wille. „Vor fast einem Jahr hat der Kreistag die Einrichtung einer Organisationseinheit Klimaschutz mit zwei Stellen und die Bereitstellung erheblicher Sachmittel im Umfang von 700.000 Euro beschlossen. Dass bis zum heutigen Tag die Stellen nicht besetzt sind, ist ein Unding“, sagt Backhaus.