Parfüm gestohlen : Polizei nimmt zwei mutmaßliche Ladendiebe fest

Dinslaken Drei Komplizen machten sich aus dem Staub. Sie werden jetzt gesucht.

Polizisten haben einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, mindestens ein Parfüm aus einem Geschäft an der Neustraße gestohlen zu haben. Die beiden jungen Männer aus Duisburg hielten sich am Montag um 15 Uhr mit drei Komplizen in der Parfümerie auf, wie die Polizei mitteilt. Die drei Komplizen flüchteten. Einen von ihnen beschrieb eine Zeugin so: männlich, circa 20 Jahre alt, südländisches Aussehen, schwarze kurze Haare, schwarze Jacke. Die Polizei Dinslaken sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl und den Tatverdächtigen geben können. Sie ist unter der Telefonnummer 02064 622-0 erreichbar.