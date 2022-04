Medizinischer Neuzugang : Evangelisches Krankenhaus verpflichtet Gelenkspezialist

Thomas Rungweber hat in Erlangen Medizin studiert. Foto: EVKLN

Dinslaken Thomas Rungweber verstärkt als neuer leitender Oberarzt die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Evangelischen Krankenhaus Dinslaken. Er gilt als Experte für die sogenannte Endoprothetik.

Damit gewinnt das Team um Chefarzt Jürgen Schmitz einen Spezialisten auf dem Gebiet der Endoprothetik, also dem künstlichen Gelenkersatz.

Der 40-Jährige ist gebürtiger Düsseldorfer und hat sein Medizinstudium in Erlangen absolviert. Schon früh hat sich dabei die Orthopädie als Schwerpunkt und echte Passion herauskristallisiert. In den vergangenen Jahren war Rungweber als leitender Oberarzt an verschiedenen Kliniken mit Schwerpunkt Endoprothetik tätig. Er ist auf verschiedene Operationsverfahren spezialisiert.