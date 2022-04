Unbekannter greift Scheine ab : Voerderin am Bankautomaten bestohlen

Voerde Bestohlen hat ein Unbekannter am Donnerstagmittag eine 24-jährige Frau aus Voerde, die an einem Bankautomaten Geld abheben wollte.

Bestohlen hat ein Unbekannter am Donnerstagmittag eine 24-jährige Frau aus Voerde, die an einem Bankautomaten Geld abheben wollte. Es war gegen 14.40 Uhr, als die Frau an einer Bank an der Bülowstraße Geld abheben wollte. Nachdem sie die Karte eingeschoben hatte, erschien im Laufe der Bearbeitung eine Fehlermeldung. Die 24-Jährige wechselte daraufhin den Automaten. Hier wurde ihr durch eine Anzeige jedoch angezeigt, dass der Betrag bereits ausgezahlt wurde. Sie wollte daraufhin zurück zum ersten Automaten, an dem nun jedoch ein Unbekannter stand, der gerade eine auffällig hohe Anzahl an Scheingeld in der Hand hielt und sich auffällig umschaute. Anschließend verließ der Mann die Bank.