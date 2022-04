Fahrzeug war in Dinslaken geparkt : Mann überrascht Dieb in seinem Auto

Die Polizei sucht nach einem Mann mit einem silberfarbenen Fahrrad. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Unbeobachtet fühlte sich offenbar ein Unbekannter, der an einem am Wald geparkten Auto die Scheibe einschlug. Dann setzte er sich in den Wagen und suchte nach Beute.

Eine böse Überraschung erlebte ein 32-jähriger Autofahrer am vergangenen Freitag auf der Franzosenstraße. Er hatte sein Fahrzeug an einem Waldweg gegenüber der Hausnummer 40 geparkt. Als er gegen 14.45 Uhr zu seinem Auto zurückgekehrte, bemerkte er, dass die Seitenscheibe eingeschlagen war und ein Fremder in dem Wagen saß. Er sprach den Mann an, der ausstieg, eine zuvor gestohlene Bauchtasche des Duisburgers fallen ließ und mit einem silberfarbenen Herrenrad in Richtung Dinslaken flüchtete.

Der Unbekannte ist etwa 40 Jahre alt, 1,85 Meter groß, hat braunes, mittellanges Haare. Er machte nach Auskunft der Polizei einen ungepflegten Eindruck. Er trug eine weiße Jacke. Seine Hand blutete.