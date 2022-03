Neubesetzung in der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin : Ludger Dohmann wird Chefarzt

Geldern Der Nachfolger von Dr. Carl Schürmann übernimmt die Leitung der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am St.-Clemens-Hospital. Von 2016 bis 2018 gehörte er bereits als Oberarzt zum Team der Gelderner Klinik.

Der „Neue“ ist ein gestandener Rheinländer. Geboren und aufgewachsen in Neuss praktiziert er seit Abschluss seines Medizinstudiums im Jahr 1992 in verschiedenen Krankenhäusern der Region, unter anderem im Raum Mönchengladbach, Krefeld und Willich. Seit 2003 arbeitet der Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin in leitender Funktion.

Auch in Geldern ist der 56-Jährige kein Unbekannter. Von 2016 bis 2018 gehörte er als Oberarzt zum Team der Klinik, jetzt kehrt er in neuer Funktion zurück. Mit Überzeugung, wie er versichert: „Ich habe das St.-Clemens-Hospital als ein Krankenhaus kennengelernt, das durch eine angenehme Arbeitsatmosphäre und einen sehr wertschätzenden, fast schon familiären Umgang miteinander geprägt ist. Das hat mir die Entscheidung für eine Rückkehr mehr als leicht gemacht.“

Doch auch professionelle Gründe führt er ins Feld. Ihn überzeuge das breit aufgestellte Leistungsspektrum, das eine gute medizinische Grundversorgung der Bevölkerung sichert. Ein weiteres Plus seien die kurzen Dienstwege zwischen den Fachabteilungen. „Interdisziplinäre Versorgung ist in Geldern nicht nur ein Schlagwort, hier wird sie auch gelebt“, ist sich Dohmann sicher. Als Anästhesist und Intensivmediziner sei er zwar nicht der erste Ansprechpartner für die Patienten, aber gleichberechtigter Teil des therapeutischen Prozesses. „Mein Team und ich werden eng in die Versorgung eingebunden und leisten unseren Beitrag zur erfolgreichen Behandlung, zum Beispiel im Rahmen der Narkose, der intensivmedizinischen Versorgung oder wenn es darum geht, eine adäquate Schmerztherapie umzusetzen. Dabei liegt unser Fokus immer auf den Patienten und auf der Frage, ob das, was wir tun, auch in seinem Sinne ist und die Lebensqualität verbessert.“